Uganda: Fornara, progetti per rifugiati

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'ambasciata a Kampala è stata ed è un eccellente motore di promozione integrata del Sistema Italia e dell'incontro tra la cultura italiana e quella locale". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Uganda, Domenico Fornara, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. Tante le iniziative svolta nel paese africano l'ambasciata ha creato una rete di imprese e società civile. "Di recente abbiamo organizzato un corso di cucina italiana per donne rifugiate e, in collaborazione con la Sampdoria Calcio l'Unhcr e la ong italiana Acav, un progetto che dura tre anni per la promozione dello sport come strumenti di inclusione per i rifugiati che vivono nel nord dell'Uganda".