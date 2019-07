Razzi vicino scalo Tripoli, voli sospesi

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - I voli dall'aeroporto di Mitiga a Tripoli sono stati sospesi dopo che alcuni razzi Grad sono esplosi nei pressi dello scalo. Lo annuncia l'autorità aeroportuale citata dai media locali. L'aeroporto di Mitiga è l'unico in funzione nell'ovest del Paese.

Sabato, le forze del maresciallo Khalifa Haftar hanno annunciato l'avvio di una nuova offensiva, "l'ora zero", per la conquista della capitale.