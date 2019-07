Libia: Putin, Nato ripristini stabilità

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "Non sarebbe male ricordare da cosa tutto è cominciato. Chi ha distrutto la stabilità della Libia? Per me è stata una decisione della Nato. E questo è il risultato. Abbiamo osservato il caos, e la lotta tra vari gruppi paramilitari. Non dobbiamo portare noi un ruolo stabilizzatore" della situazione, "dobbiamo chiederlo a chi" lo ha deteriorato.

Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa congiunta con il premier Giuseppe Conte.