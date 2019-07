Strage migranti:Unsmil,crimine di guerra

(ANSA) - IL CAIRO, 3 LUG - "Questo bombardamento costituisce chiaramente un crimine di guerra": lo ha dichiarato in una nota pubblicata dall'Unsmil il Rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, riferendosi alla strage di Tajoura.

L'inviato delle Nazioni unite "ha invitato la comunità internazionale a condannare questo crimine e ad imporre sanzioni a coloro che l'hanno ordinato" ed "eseguito", riferisce la nota pubblicata sulla pagina Facebook della Missione di supporto dell'Onu in Libia.