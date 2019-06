Dichiarazione Africa-Ue rafforza la cooperazione agricola

In occasione della terza conferenza ministeriale sull'agricoltura tra Unione africana e Unione europea, tenutasi oggi alla Fao a Roma, rappresentanti dell'Unione africana e dell'Ue hanno firmato per la prima volta una dichiarazione politica, accompagnata da un'agenda d'azione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il partenariato Africa-Ue nel settore alimentare e nell'agricoltura a tutti i livelli. Alla conferenza stampa della conferenza hanno partecipato il commissario europeo alla Salute e Sicurezza Alimentare Vytenis Andriukaitis, il commissario europeo all'Agricoltura Phil Hogan e la commissaria all'Economia Rurale e Agricoltura dell'Unione africana, Josepha Sacko.

La dichiarazione politica è un segnale che riflette lo spostamento delle relazioni Africa-Europa verso la promozione del dialogo politico e della cooperazione come strumento di sviluppo, avvicinando i due continenti. L’agenda di azione, approvata da tutti gli Stati membri, comprende azioni concrete che implicano una cooperazione tra i due continenti in diverse aree, come ad esempio l’avvio di un programma di cooperazione pluriennale con organizzazioni africane di agricoltori, il rafforzamento della governance della sicurezza alimentare in Africa e l’istituzione di strutture di governance adeguate, tre nuovi contratti firmati oggi per promuovere la ricerca e l'innovazione agricola.

"Il senso di questa dichiarazione è quello di dare impulso a nuovo sviluppo tra Unione europea e Unione africana", ha dichiarato il commissario Andriukaitis. "Prima abbiamo tentato di sviluppare aiuti umanitari e di supportare i Paesi africani in questioni umanitarie. Oggi abbiamo un approccio completamente differente: siamo pronti a agevolare l'Unione africana nello sviluppo di nuovi strumenti finanziari d’investimento per permettere all’Unione africana di sviluppare capacità economiche, creare più lavoro" e "garantire sviluppo nei Paesi africani, risolvendo problemi come la migrazione e il cambiamento climatico".

"Si tratta della prima dichiarazione mai realizzata tra Unione africana e Unione europea", ha sottolineato il commissario europeo Hogan. "La leadership politica deve venire dall’Africa, e l’assistenza tecnica e il supporto finanziario possono venire dall’Unione europea. Così, abbiamo sviluppato una roadmap attraverso raccomandazioni tematiche con le quali possiamo avere uno scambio migliore tra agricoltori in Africa e Ue, con l’obiettivo di approfondire le nostre conoscenze, migliorare la ricerca, l’innovazione, il mercato e le possibilità di creazione di lavoro", ha sottolineato. "Conosciamo la roadmap e le politiche, abbiamo un’agenda di azione, e stabiliremo un gruppo d’implementazione per essere sicuri che questo particolare documento sia un documento vivente e che le raccomandazioni vengano implementate".

"Questo documento renderà la cooperazione tra l’Unione europea e l’Unione africana più efficace", ha spiegato la commissaria Sacko. "C’è un forte impegno dei nostri leader, perché è un prodotto uscito dal summit di Abidjan del 2017". Ora "abbiamo un chiaro metodo di lavoro, questo è ciò che cambia, e da qui possiamo sviluppare programmi appropriati e possiamo iniziare a implementarli. Abbiamo una immagine chiara della nostra futura cooperazione con l’Unione europea", ha sottolineato.