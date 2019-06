Libia: Sarraj,una conferenza per roadmap

(ANSA) - IL CAIRO, 16 GIU - Il premier libico Fayez al-Sarraj ha proposto "un'iniziativa" in sette punti per uscire dalla crisi attuale fra l'altro attraverso lo svolgimento di una "conferenza libica in coordinamento" con l'Onu che trovi un accordo su una "roadmap" per tenere "elezioni presidenziali e parlamentari simultanee prima della fine del 2019". Lo riferisce un testo pubblicato sulla pagina Facebook del governo libico sintetizzando un discorso tenuto oggi a Tripoli.