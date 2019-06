Sudafrica: 14 leoni in fuga dal Kruger

Un branco di 14 leoni è fuggito dal parco nazionale Kruger in Sudafrica: le autorità hanno proclamato l'allerta in tutta l'area. Lo riferisce la Bbc.

Il gruppo è stato avvistato nei pressi del confine con il Mozambico: i ranger stanno monitorando la situazione e pianificano di catturare il branco e riportarlo nella riserva.

Si tratta della 'fuga' più significativa in tutta la storia dei parchi sudafricani.

Proprio ieri, il parco Kruger era tornato alla ribalta delle cronache dopo la drammatica morte di un bimbo di due anni, attaccato da un un leopardo che è riuscito a scappare dall'area recintata. Il felino è stato poi abbattuto.