Sudan: 30 morti nell'attacco al sit-in

(ANSA) - KHARTOUM, 3 GIU - Salgono a 30 le persone uccise nell'attacco ad un sit-in degli oppositori davanti al quartier generale dell'esercito. Lo riferiscono gli organizzatori della protesta. I dimostranti che chiedono un rapida transizione dei poteri dalla giunta militare a un'autorità civile, dopo la fine dell'era del presidente Omar al Bashir, hanno annunciato di aver sospeso i negoziati con i militari. Le Forze per la dichiarazione della libertà e del cambiamento, che rappresentano i dimostranti, hanno lanciato un appello per lo sciopero generale e la disobbedienza civile, e perché la comunità internazionale "non riconosca il colpo di Stato".