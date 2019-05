Capo servizi segreti Egitto vede Haftar

(ANSA) - IL CAIRO, 29 MAG - Il capo dei servizi segretI egiziani, il generale Abbas Kamal, ha fatto una breve visita in Libia durante il quale ha incontrato il maresciallo di campo Khalifa Haftar, capo del sedicente Esercito nazionale libico (Lna). Lo riferisce l'agenzia egiziana Mena.

Kamal ha portato "i saluti e il sostegno del presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi per gli sforzi dell'esercito libico", scrive l'agenzia ufficiale.

Questa visita "si inquadra nell'interesse dell'Egitto nel rafforzare la Libia e i suoi sforzi nella lotta al terrorismo", viene aggiunto.

I colloqui svoltisi durante la visita hanno riguardato "le relazioni di sicurezza tra Libia ed Egitto, gli sforzi per combattere le formazioni terroristiche, le modalità per giungere alla stabilità dello stato libico e delle sue istituzioni e gli sforzi per raggiungere una soluzione politica", conclude la Mena.