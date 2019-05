Botswana riapre la caccia agli elefanti

(ANSA) - JOHANNESBURG, 23 MAG - Il governo del Botswana ha tolto il divieto di caccia agli elefanti, che era in vigore dal 2014. Una decisione destinata a suscitare proteste dai gruppi di protezione della fauna selvatica. Lo Stato dell'Africa meridionale ospita più elefanti di tutti gli altri Paesi, con una stima di 130.000 esemplari.

La caccia, ha dichiarato il governo sui social media, riprenderà "in modo ordinato ed etico" ma l'esecutivo non ha spiegato come sarà regolata. Una relazione, ha sottolineato il locale ministero dell'Ambiente, avrebbe registrato "livelli elevati di conflitto tra elefanti e umani".