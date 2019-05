Sudan: giunta, negoziati sospesi, 72 ore

(ANSA) - IL CAIRO, 16 MAG - Sono stati sospesi per "72 ore" i negoziati fra giunta militare e opposizioni sudanesi sulla composizione di un "consiglio sovrano" che avrebbe il potere durante il periodo di transizione di tre anni verso la democrazia nel Paese dove é stato deposto il presidente Omar al-Bashir.

L'annuncio della sospensione dei negoziati per tre giorni é stato fatto la scorsa notte in tv dal capo della giunta militare attualmente al potere in Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, come riferisce il sito Sudan tribune.