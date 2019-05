Libia: Moavero, serve tregua umanitaria

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAG - "Sulla Libia vediamo in che modo ne parleremo", oggi al Consiglio esteri "siamo tutti quanti molto attenti, la situazione è in continua evoluzione, non vanno bene le cose, bisogna cercare di calmare gli animi, e di arrivare soprattutto ad una tregua umanitaria e a un cessate il fuoco e riprendere il percorso". Così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi.

Su un possibile incontro con il premier libico Fayez al Sarraj aggiunge: "Quando passerà a Roma, se io sono a Roma, sì".