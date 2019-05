Tripoli, stop a 40 aziende straniere

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Il ministero dell'Economia del governo di unità libico ha deciso di ordinare la sospensione delle attività di 40 compagnie straniere nel Paese, inclusa la francese Total. Le licenze "sono scadute", si afferma in un comunicato. "Inviamo una lista di 40 società straniere il cui mandato é scaduto e finora non hanno presentato domanda di proroga del permesso ad operare a cominciare da Total", si afferma in un documento firmato dal ministro dell'Economia e industria Ali al-Issawi del governo del premier Fayez al-Sarraj e indirizzato a varie autorità tra cui "il presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia petrolifera nazionale", la Noc. La comunicazione serve "a mettere fine al loro mandato fino ad una regolarizzazione della loro posizione conformemente alla normativa", viene aggiunto.