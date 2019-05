Sarraj a Merkel, serve posizione unica

(ANSA) - IL CAIRO, 8 MAG - Nell'incontro con la cancelliera Angela Merkel di ieri a Berlino, il premier libico Fayez al-Sarraj "ha auspicato che la Germania riesca a unificare la posizione europea" rendendola "ferma ed efficace nel rifiuto dell'aggressione contro Tripoli e dei crimini di guerra" perpetrati dalle forze del generale Kahlifa Haftar. Lo scrive in un post pubblicato nella notte su Facebook l'Ufficio stampa del capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico, Sarraj. Tornando a respingere in maniera indiretta la proposta Onu di un cessate il fuoco in Libia per il Ramadan, il mese del digiuno sacro islamico appena iniziato, Sarraj "ha affermato che le forze del Governo di accordo e quelle che lo sostengono proseguiranno la guerra per difendere la capitale fino a costringere gli aggressori a ritirarsi e a ritornare alle loro basi", sintetizza il post. Sarraj si è poi recato a Parigi, dove ha avuto un incontro a porte chiuse con il presidente Emmanuel Macron.