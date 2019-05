Libia: min. Tunisi, diplomazia al lavoro

(ANSA) - TUNISI, 4 MAG - "La guerra in Libia minaccia non solo la stabilità di quel Paese, ma anche quella dei Paesi vicini": lo ha detto il ministro degli Esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, sottolineando che "la Tunisia sta attraversando una fase di congiuntura seria che richiede una vigilanza costante" e che "le conseguenze di una situazione di incontrollabilità saranno gravi".

Jhinaoui, intervenendo ad una conferenza in occasione della Giornata nazionale della diplomazia, ha evidenziato inoltre la necessità di seguire con attenzione gli eventi e monitorare da vicino gli sviluppi in corso per prendere le misure appropriate per la Tunisia.

"La diplomazia tunisina sta lavorando per fermare lo spargimento di sangue in Libia", ha aggiunto Jhinaoui.

D'altra parte, il ministro ha elogiato il ruolo svolto dalla Tunisia a livello regionale, nonostante le circostanze eccezionali, sottolineando le dinamiche positive della diplomazia tunisina.