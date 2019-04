Mozambico, 38 morti per ciclone Kenneth

E' salito ad almeno 38 morti il bilancio, ancora provvisorio, del ciclone Kenneth, che si è abbattuto sul nord del Mozambico la scorsa settimana, il secondo ad colpire il Paese africano in un mese dopo che Idai di vittime se ne era lasciate dietro circa mille, fra Mozambico, Malawi e Zimbabwe. Ma a tre giorni di distanza, i soccorsi stentano ad arrivare, per via dei terreni alluvionati e perché gli aeroporti sono stati chiusi e i voli restano a terra.

Kenneth, proveniente dalle Comore, nell'Oceano Indiano, ha flagellato la costa settentrionale mozambicana con venti a 220 km orari, radendo al suolo interi villaggi e portando piogge di intensità torrenziale. Un bilancio che tuttavia avrebbe potuto essere ben peggiore se non fossero state sgomberate dalle loro abitazioni decine di migliaia di persone, nell'imminenza dell'arrivo del ciclone.