Tripoli, 'Haftar è Hitler in miniatura'

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Khalifa Haftar "tenta di ripetere in miniatura le gesta di Hitler", è solo l'ultimo esempio di "minaccia alla regione del Maghreb, che è indivisibile": così il il ministro dell'Interno del governo di accordo nazionale libico, Fathi Bashaga, incontrando a Tunisi l'omologo Hisham al Furati.

"Il Maghreb arabo è in pericolo, a meno che i suoi Paesi non si uniscano contro la dittatura, Tripoli è solo l'inizio", ha ammonito Bashaga.