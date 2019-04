Libia, il bilancio dei morti sale a 205

(ANSA) - TRIPOLI, 18 APR - Il bilancio dei morti in Libia dall'inizio delle ostilità è salito a 205 vittime; 913 i feriti.

Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms).

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu non è riuscito intanto a trovare il compromesso su una bozza di risoluzione elaborata dalla Gran Bretagna che chiedeva un immediato cessate il fuoco e l'impegno per la fine delle ostilità in Libia. Lo fanno sapere fonti diplomatiche del Palazzo di Vetro, le quali precisano che la Germania - presidente di turno dei Quindici - ha chiesto una riunione del Consiglio per oggi dopo il fallimento dei negoziati sul testo rivisto.