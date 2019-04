Libia: 225 i morti, 70 bambini

(ANSA) - ROMA, 18 APR - E' salito oggi a 225 il bilancio dei morti in Libia a seguito degli scontri in atto. Lo afferma all'ANSA Foad Aodi, presidente dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi) e Consigliere dell'Ordine dei medici di Roma, in contatto costante con i medici libici nelle aree del conflitto. Tra i morti, afferma, "si contano 70 bambini, 40 donne decedute a seguito degli stupri subiti e 15 sanitari". I feriti, secondo quanto riferito dai medici libici, sono 1.200, tra cui 250 minorenni, e gli sfollati hanno raggiunto ad oggi il numero di 26.000.