Sudan: Bashir trasferito in carcere

Il deposto presidente sudanese Omar al-Bashir è stato trasferito da una "residenza forzata" a un noto carcere nella parte nord di Khartum. Lo riferisce il Sky News Arabiya citando il giornale sudanese Akher Lahza.

L'ex-trentennale autocrate, deposto giovedì scorso da un golpe militare compiuto dopo mesi di proteste popolari, é stato trasferito al carcere di Kober, precisa il giornale confermando che le autorità intendono processarlo in Sudan senza estradarlo all'Aja dove é ricercato per il genocidio in Darfur.