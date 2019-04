Libia, da Trump parole di fiducia all'Italia

Il presidente Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il premier Giuseppe Conte. ''I due leader hanno parlato dell'escalation delle tensioni in Libia e della strada per elezioni libere e giuste in Venezuela'', ha reso noto la Casa Bianca.



Nel corso della conversazione telefonica traConte e Trump sono arrivate "parole di stima e fiducia" nei confronti dell'Italia sulla gestione del dossier libico. E' quanto si apprende da fonti di governo.



Le milizie che fanno capo al premier libico Fayez al Sarraj hanno effettuato tre raid a Gharian e ad Ain Zara, a sud di Tripoli. Lo ha reso noto il portavoce delle forze di Khalifa Haftar, generale Ahmed Al-Mesmari, secondo quanto riporta il Lybian Address Journal. Lo stesso sito afferma che le milizie del Governo di accordo nazionale hanno colpito anche una struttura ospedaliera nella zona di Qasr bin Ghashir, provocando pesanti danni, ma senza notizie di vittime.



L'inviato dell'Onu in Libia, Ghassan Salame', "condanna nei termini più forti il bombardamento notturno nel quartiere residenziale di Abu Slim a Tripoli, che ha provocato decine di morti e feriti tra i civili". La missione Unsmil fa sapere come secondo fonti mediche tra i feriti ci sono donne e bambini. "L'uso indiscriminato di armi esplosive in aree civili costituisce un crimine di guerra", afferma, sottolineando che "l'uccisione di persone innocenti e' una eclatante violazione delle leggi internazionali".



Bombardare le aree residenziali "è un crimine contro l'umanità: dimostra che Haftar è un criminale di guerra e sarà ricercato dalla giustizia a livello nazionale e internazionale". Lo ha detto il leader del governo i unità nazionale, Fayez al Sarraj, nel corso della notte nel quartiere di Abu Slim, poco dopo il bombardamento a colpi di missili Grad. "Presenteremo alla Corte penale internazionale la documentazione per classificarlo tale. Il Consiglio di sicurezza Onu ha la responsabilità legale e umanitaria di ritenere questo criminale responsabile delle proprie azioni".