Libia: Haftar al Cairo incontra Sisi

(ANSA) - IL CAIRO, 14 APR - l maresciallo Khalifa Haftar è arrivato al Cairo per incontrare il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi.

"Il presidente Abdel Fattah al-Sisi, nel suo incontro oggi al palazzo al-Ittihadeya con il maresciallo Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito nazionale libico, ha esaminato novità e sviluppi della situazione in Libia", scrive l'agenzia ufficiale egiziana Mena citando una dichiarazione del portavoce della Presidenza, Bassam Radi, senza aggiungere altro.

L'Egitto, come noto, è sponsor politico di Haftar e ha apprezzato fra l'altro le sue campagne contro gli islamisti a Bengasi, Derna e in altre parti della Libia.