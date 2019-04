Kenya, rapiti due medici cubani

Due medici cubani sono stati rapiti in Kenya e le loro guardie del corpo sono state uccise nella contea settentrionale di Mandera: lo rende noto la polizia keniana, che sospetta si tratti dell'opera di estremisti islamici.

I due sono stati identificati in Assel Herera Correa e Landy Rodriguez, quest'ultimo un chirurgo.

Oltre 100 medici da Cuba sono inseriti in un programma di scambio con il Kenya e vengono a fare tirocinio nel Paese dell'Africa orientale.