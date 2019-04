Parigi blocca la condanna Ue di Haftar, ira di Salvini e Di Maio

La Francia mercoledì sera ha bloccato una dichiarazione in cui l'Ue chiedeva al generale Haftar di cessare l'offensiva militare in Libia. Lo confermano all'ANSA quattro diverse fonti diplomatiche europee. In particolare, una delle fonti, conferma che Parigi ha interrotto la procedura, proprio per il riferimento ad Haftar. Circostanza, quest'ultima, smentita oggi dal portavoce del ministero degli Esteri francese. Di fronte all'azione di Parigi - spiegano le fonti - Italia e Svezia hanno presentato alcuni emendamenti.



"L'attacco lanciato dall'esercito di liberazione nazionale" di Haftar "su Tripoli e l'escalation che ne è seguita stanno mettendo in pericolo i civili, inclusi migranti e rifugiati, e interrompendo il processo guidato dall'Onu, con il rischio di gravi conseguenze per la Libia". L'Ue "chiede a tutte le parti di cessare immediatamente le operazioni militari. L'esercito di liberazione Nazionale e tutte le forze a Tripoli o nelle sue vicinanze devono ritirarsi e rispettare la tregua richiesta dall'Onu". Così una dichiarazione congiunta dell'Unione Europea sulla Libia.



"Il Viminale è al lavoro sulla crisi libica. Non solo contatti diplomatici con le parti in causa. Il ministro dell'Interno sta sondando i partner internazionali per fare fronte comune e chiedere lo stop alle ostilità". E' quanto si apprende da fonti del ministero dell'Interno. In relazione alla crisi libica "non si teme, al momento, un incremento delle partenze di immigrati ma la situazione è costantemente monitorata".



"Se ci fossero interessi economici dietro al caos in Libia, se la Francia avesse bloccato un'iniziativa europea per portare la Pace, se fosse vero, non starò a guardare. Anche perché le conseguenze le pagherebbero gli italiani". Lo ha detto a Rtl 102.5 il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Se qualcuno per business gioca a fare la guerra, con me ha trovato il ministro sbagliato", ha aggiunto.



"Gli ultimi sviluppi in Libia ed in particolare l'escalation militare sono motivo di forte preoccupazione per l'Italia, così come lo sono e devono esserlo anche per tutta l'Europa e per l'intera Comunità internazionale". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nell'informativa alla Camera sulla Libia.



"Se fosse confermato sarebbe grave. Mi auguro, e lo dico con spirito propositivo, senza voler fare polemica, che Parigi spieghi quanto prima le sue intenzioni sulla Libia e chiarisca la sua posizione su Haftar. L'Italia è per la pace". Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio in merito alla notizia secondo cui la Francia ha bloccato la dichiarazione Ue in cui si chiedeva al generale Haftar di cessare dall'offensiva militare in Libia.



"La Missione italiana in Libia è unicamente orientata ad incrementare le capacità di stabilizzazione del Paese. E' indispensabile evitare gli errori commessi nel passato con interventi militari che hanno solo peggiorato la situazione". Lo scrive su Fb il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. "Per questa ragione - aggiunge - non servono prove di forza o azioni dimostrative di alcun genere; l'unico obiettivo è mantenere l'Italia, i suoi cittadini e le sue aziende in sicurezza" e supportare le riconciliazione nazionale.



"I pesanti scontri a fuoco e il bombardamento di artiglieria nelle zone residenziali di Ain Zara e Khalla al-Forjan si sono tradotti in un'impennata degli sfollati a Tripoli e dintorni, raddoppiati nelle ultime 48 ore a oltre 6.000 persone". Lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari umanitari (Ocha) in un "aggiornamento flash" sulla situazione nei dintorni della capitale.