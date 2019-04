Onu, 4500 i civili in fuga da Tripoli

(ANSAmed) - TUNISI, 10 APR - Sono 4500 le persone in fuga a causa dell'escalation militare in corso nei pressi di Tripoli, nella Libia occidentale. Lo scrive l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha) in un "aggiornamento flash" sulla situazione nei dintorni della capitale precisando che le persone costrette a lasciare le loro abitazioni nelle ultime 24 ore sono state 1675. L'Ocha mette inoltre in rilievo il fatto che a Tripoli vivono oltre 500 mila bambini, ora a rischio di rimanere coinvolti nei combattimenti, e che decine di migliaia di altri in altre zone della Libia potrebbero trovarsi nelle stesse condizioni presto. L'Onu esprime forte preoccupazione per i civili intrappolati nelle zone vicine a quelle degli scontri e che sono impossibilitati a fuggire. Preoccupazione anche per i servizi di soccorso che spesso non riescono a raggiungere i civili in situazioni di difficoltà.