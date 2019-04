Sudan: nuovi scontri a Khartoum

(ANSA) - IL CAIRO, 8 APR - Forze di sicurezza sudanesi hanno tentato di disperdere un sit-in in corso da sabato davanti al quartier generale dell'Esercito a Khartoum. Lo ha riferito all'Associated Press l'Associazione dei professionisti sudanesi.

Gli scontri nella capitale del Sudan sono scoppiati stamattina presto e video in circolazione su internet hanno documentato l'uso di lacrimogeni e spari, a quanto risulta usando non solo proiettili di gomma ma anche veri.

Le proteste in Sudan sono iniziate nel dicembre scorso, dapprima contro la crisi economica, e si sono poi sviluppate in un movimento che chiede le dimissioni del presidente Omar al-Bashir, al potere da 30 anni (giugno 1989) e divenuto uno degli autocrati in carica politicamente più longevi al mondo. La repressione dei moti di protesta ha causato la morte di decine di manifestanti.