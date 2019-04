Mogherini a Haftar,fermi azioni militari

(ANSA) - LUSSEMBURGO, 8 APR - "Rivolgo un appello molto forte ai leader libici, ed in particolare ad Haftar a fermare le attività militari in questo momento e tornare al tavolo negoziale sotto gli auspici dell'Onu". Così l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini, al termine del Consiglio esteri. A chi chiede come abbia fatto a conciliare le diverse posizioni di Francia e Italia, Mogherini risponde che non c'è stato bisogno di conciliarle perché i 28 sono "molto uniti" e sentono forte la responsabilità di "sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite". "I Paesi dell'Ue sono uniti nel sollecitare le parti in Libia ad una tregua umanitaria come raccomandato dall'Onu; a evitare qualsiasi ulteriore escalation militare e a tornare al tavolo del negoziato", ha aggiunto.