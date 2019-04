Uganda, liberata turista americana

(ANSA) - ROMA, 7 APR - E' stata liberata la turista americana rapita nei giorni scorsi in un parco nazionale dell' Uganda con un autista locale. Lo ha fatto sapere la polizia ugandese. "La Polizia e i suoi agenti di sicurezza - si legge in un tweet della polizia ugandese - hanno tratto in salvo oggi Kimberley Sue Endecott, una turista americana che, insieme con la sua guida, era stata rapita durante una visita in auto al tramonto al Queen Elizabeth National Park. I due sono in buona salute e sono ora nelle mani sicure delle forze di sicurezza". Secondo Nbc News, i rapitori avevano usato il cellulare della turista per chiedere un riscatto di 500 mila dollari.