Libia: Moavero, adottare posizione G7

(ANSA) - ROMA, 5 APR - L'evoluzione della crisi in Libia sarà tra i temi al centro della ministeriale Esteri del G7, in programma oggi e domani a Dinard, in Bretagna. Lo rende noto la Farnesina, spiegando che il ministro Enzo Moavero Milanesi proporrà di adottare una posizione comune che aiuti a scongiurare l'inasprirsi di conflitti militari e favorisca un'evoluzione pacifica e costruttiva in armonia con gli sforzi dell'Onu. La Farnesina aggiunge che tra i temi all'ordine del giorno del G7 Esteri in Francia si segnalano, oltre alle crisi internazionali: la difesa delle democrazie contro le ingerenze esterne; la sicurezza cibernetica; la sicurezza marittima; le operazioni di pace in Africa e la partecipazione delle donne ai processi di pace; il contrasto ai traffici illeciti e al terrorismo internazionale.