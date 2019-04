Onu, preoccupa rischio scontri in Libia

(ANSA) - ROMA, 4 APR - "Sono profondamente preoccupato per i movimenti militari in corso in Libia e per il rischio di scontro. Non c'è una soluzione militare. Solo il dialogo intra-libico può risolvere i problemi del Paese. Chiedo calma e moderazione mentre mi preparo per incontrare i leader libici nel Paese". E' quanto scrive su Twitter il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres.