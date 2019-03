Sudan: 8 bimbi uccisi in un'esplosione

(ANSA) - Il CAIRO, 24 MAR - Otto bambini sono rimasti uccisi in Sudan in un'esplosione vicino a una struttura militare dove cercavano rottami metallici da rivendere. La tragedia è avvenuta sabato a Omdurman, città attaccata alla capitale Khartoum. Il Comitato centrale dei medici del Sudan, un sindacato professionale indipendente, ha precisato che sette bambini sono morti sul colpo, l'ottavo non è sopravvissuto alle ferite ed è morto in ospedale.

Il Comitato fa parte dell'ombrello di movimenti di opposizione che ha organizzato proteste di piazza da dicembre per chiedere le dimissioni del presidente Omar al-Bashir.