(di Laura Giannoni).

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - C'è una storia, nella lotta all'inquinamento, che ha per protagoniste le taniche gialle con cui dall'Occidente arrivava in Ghana l'olio da cucina; le stesse che poi sono state usate per trasportare l'acqua nei periodi di forte siccità. Quelle taniche, finite ad alimentare i cumuli di rifiuti nelle discariche e lungo le spiagge, ora diventano opere d'arte, con l'obiettivo di rispedirle al mittente: l'Occidente che produce, esporta e non si cura degli imballaggi con cui sporca la Terra.

Serge Attukwei Clottey porta avanti questa battaglia. E' lui l'artista ghanese che ha creato l'Afrogallonismo: un movimento che eleva le taniche gialle a simbolo di inquinamento e siccità.

A raccontare la storia di Attukwei Clottey è l'Onu Ambiente, in occasione della quarta Assemblea delle Nazioni Unite, che in questi giorni vede i ministri dell'Ambiente riuniti a Nairobi, in Kenya. L'opera dell'artista, fondatore del collettivo GoLokal, affronta i temi della protezione ambientale e della giustizia sociale.

Le taniche gialle, con cui in Ghana sono arrivati innumerevoli galloni di olio, hanno inizialmente preso la forma di maschere: "Abbiamo le maschere tradizionali, ma queste qua rappresentano le maschere del nostro tempo", osserva Attukwei Clottey. Poi sono diventate tappeti da srotolare lungo le strade di Labadi, il quartiere di Accra (la capitale del Ghana), in cui l'uomo è nato e ha il suo studio d'arte.

"L'Afrogallonismo è una parola che ho inventato dopo aver lavorato per 15 anni con taniche gettate via, perché questo tipo di plastica impiega molto tempo a decomporsi", spiega.

"L'Afrogallonismo è la nuova Africa, che mette in primo piano le questioni della mancanza d'acqua e della tutela ambientale".

"Voglio trovare il modo di ispirare le persone a lavorare con la plastica e a riciclarla in modo creativo", prosegue l'artista. "Non si tratta solo di raccogliere rifiuti, ma di inviare un messaggio ai produttori: i rifiuti stanno diventando un problema quotidiano. E' necessario che le compagnie produttrici di imballaggi e contenitori di plastica dimostrino un interesse maggiore per la fine dei loro prodotti".

L'Africa, evidenzia, "ha capito quanto il commercio abbia avvantaggiato l'Occidente". Adesso, per Attukwei Clottey è ora di invertire i ruoli, esportando le sue opere - e riportando i rifiuti - in America e in Europa. (ANSA).