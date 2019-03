Nigeria: crolla scuola, 8 bambini morti

(ANSA) - LAGOS, 12 MAR - Almeno otto bambini sono morti nel crollo di un edificio di tre piani a Lagos, in Nigeria. Lo riporta la Bbc. L'istituto, che si trovava all'ultimo piano del palazzo, ospitava 100 allievi e si teme che ci possano essere molte altre vittime sepolte sotto le macerie. Il palazzo crollato a Lagos ospitava diversi appartamenti, oltre alla scuola all'ultimo piano.

"Crediamo che ci siano molte persone intrappolate sotto le macerie tra le quali anche bambini", ha detto alla Bbc il portavoce dell'agenzia nigeriana per le Emergenze Ibrahim Farinloye.

Il crollo dei palazzi in Nigeria non è un fenomeno raro per via della scarsa qualità dei materiali usati nell'edilizia e del mancato rispetto dei regolamenti. Nel 2016 oltre 100 persone sono morte nel crollo del tetto di una chiesa ad Uyo, nel sud della Nigeria.