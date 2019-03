WWF, Tusa maestro gestione archeologica

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Sebastiano Tusa, oltre ad essere un grande amico del WWF, con cui, in particolare in Sicilia, ha condiviso tanti valori e numerose battaglie, è stato un eroe del nostro tempo, un appassionato studioso e custode dei tesori antichi che resterà uno dei più grandi protagonisti della cultura italiana". Lo dice in un comunicato la presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, che si definisce "sconvolta dalla tragedia".

"Solo pochi giorni fa, a Bologna - ha proseguito Bianchi -, Sebastiano aveva tenuto a battesimo WWF S.U.B, anche in veste di presidente dell'Accademia delle Scienze e delle Tecniche Subacquee, con l'intento di avviare una collaborazione per coniugare la tutela dell'arte e dei tesori sommersi con quella dell'ambiente".

"Grazie alla sua opera - ha aggiunto la presidente del WWF -, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana è diventata un modello esemplare di gestione del patrimonio archeologico sommerso e non nello scenario internazionale, rendendo popolare l'archeologia terrestre e subacquea, con sguardo innovativo e studio attento e appassionato della storia antica Mediterranea in tutte le sue sfaccettature".