Algeria: monito generale a manifestanti

(ANSA) - ALGERI, 5 MAR - Il capo delle forze armate algerine, in un primo commento sulle manifestazioni contro la quinta candidatura del malato presidente Abdelaziz Bouteflika, ha evocato la guerra civile che negli anni Novanta insanguinò il paese con circa 200 mila vittime.

"Ci sono partiti che vogliono riportare indietro l'Algeria agli anni della violenza", ha detto il capo di Stato maggiore Ahmed Gaid Salah, parlando in una scuola militare poco fuori Algeri.

"Un popolo che ha sconfitto il terrorismo sa come preservare la stabilità e la sicurezza della propria nazione", ha detto ancora il generale considerato uno dei più fedeli sostenitori del presidente e capo di un pilastro del sistema di potere algerino.

Il velato monito ai manifestanti é venuto mentre centinaia di studenti hanno sfilato di nuovo oggi per le vie di Algeri contro la ricandidatura di Bouteflika.