Algeria:annuncio Bouteflika,notte cortei

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Migliaia di manifestanti sono scesi ieri in tarda serata in piazza in varie città algerine per protestare contro l'annuncio della candidatura al quinto mandato presidenziale di Abdelaziz Bouteflika. Lo riferiscono i media locali. Sui social, gli attivisti hanno pubblicato numerosi video che mostrano i manifestanti nelle strade che scandiscono slogan contro il presidente in carica. A quanto si apprende non si sono registrati momenti di tensione con le forze di sicurezza.