Senegal: premier,riconfermato presidente

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il premier del Senegal Mohammed Boun Abdallah Dionne ha annunciato che l'attuale presidente Macky Sall è stato rieletto, nonostante l'opposizione contesti questo risultato invocando un ballottaggio. Dionne, che fa parte del partito di maggioranza, ha detto ai giornalisti che un risultato ancora non ufficiale attesta Sall al 57%. Tuttavia, il principale candidato di opposizione Idrissa Seck, ha detto che lui e i suoi sostenitori non accettano questi risultati e la vittoria di Sall. La commissione elettorale dovrebbe pubblicare i risultati definitivi delle elezioni presidenziali domani. Sall ha sfidato quattro altri candidati tra cui Seck, candidato già per due volte alla carica di presidente, senza successo.