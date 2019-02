Burkina Faso: 'uccisi 29 estremisti'

(ANSA) - OUAGADOUGOU, 25 FEB - L' esercito del Burkina Faso ha riferito che forze per la difesa e la sicurezza hanno ucciso 29 estremisti in una operazione condotta la scorsa settimana nell'est del Paese. Il portavoce delle Forze armate Karim Ouili ha detto che l'operazione è stata portata a termine tra il 19 e il 20 febbraio con mezzi aerei e di terra nelle località di Kompienbiga, Kabonga e un'area turistica dedicata alla caccia.

Sequestrate anche armi, munizioni e altri materiali. Il Burkina Faso ha visto un forte aumento di attacchi estremisti negli ultimi anni. L'area interessata, che prima riguardava soprattutto la regione settentrionale del Sahel, si è ora spostata verso le foreste ai confini con il Niger.

Il governo ha recentemente dichiarato lo stato di emergenza in 14 province di sette regioni. Il Burkina Faso è parte della forza regionale antiterrorismo del Sahel G5.