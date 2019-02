Algeria: nuovi cortei contro Bouteflika

(ANSA) - ALGERI, 24 FEB - Centinaia di manifestanti si sono radunati ad Algeri, per la seconda volta in una settimana, contro la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika a un quinto mandato.

Secondo la polizia, la protesta di oggi ha riunito circa 800 dimostranti, molti meno rispetto alle migliaia scese in piazza venerdì. Secondo il movimento Mouwatana ('Cittadinanza') che ha lanciato l'iniziativa, i partecipanti sarebbero invece 2000.

Tra una massiccia presenza di forze di sicurezza, i dimostranti hanno inneggiato slogan contro Bouteflika e chiesto maggiori libertà. La polizia ha poi usato i lacrimogeni per disperdere i manifestanti.

La manifestazioni sono state rare ad Algeri da quando l'ormai 81enne Bouteflika è salito al potere nel 1999. Ma il recente annuncio che avrebbe corso per un nuovo mandato alle presidenziali di aprile ha causato le proteste.

Nelle manifestazioni di venerdì, almeno 41 persone sono state arrestate, di cui 38 nella sola capitale.