Algeri: nuove proteste contro Bouteflika

(ANSA) - TUNISI, 24 FEB - Nuova manifestazione ad Algeri contro la quinta candidatura di Abdelaziz Bouteflika alle presidenziali del 18 aprile prossimo. Un migliaio di persone ha raccolto l'appello del movimento Mouwatana scendendo per le vie del centro della capitale chiedendo anche riforme e maggiore democrazia. Lo rende noto il sito informativo algerino Tsa, precisando che le forze dell'ordine hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Venerdi' scorso analoghe manifestazioni hanno interessato varie città del Paese, con 41 arresti, di cui 38 ad Algeri, secondo la Direzione Generale per la Sicurezza Nazionale algerina, citata da Al Jazeera. Dal 2001 una legge vieta le manifestazioni nella capitale algerina. Bouteflika, 81 anni, alla guida ininterrotta del paese dal 1999, colpito da un ictus nel 2013, si vede in pubblico raramente, costretto su una sedia a rotelle, e spesso con difficolta' di parola.