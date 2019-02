Egitto: 'due figli bastano'

(ANSA) - IL CAIRO, 21 FEB - Sono stati più di 206 mila i colloqui a domicilio e oltre 320 i seminari dedicati a circa 33 mila famiglie realizzati in Egitto il mese scorso nell'ambito della campagna dal titolo "Due bastano" per limitare la preoccupante crescita demografica del paese. Lo riporta il sito del quotidiano egiziano El Watan citando Randa Fares, la coordinatrice della campagna "Etnein Kefaya", entrata nel vivo a gennaio col traino di spot televisivi.

Visite e seminari sono stati condotti nei dieci governatorati egiziani "più fertili e più poveri", scrive il sito citando anche alcuni rurali meridionali come Luxor e Assuan dove la tradizione islamica frena maggiormente le pratiche anticoncezionali. La sensibilizzazione avviene in collaborazione con 92 ong e 1.400 donne formate a questo scopo, ha precisato la coordinatrice sottolineando che il tasso di crescita demografica in Egitto - dove il 95% della popolazione vive sul 7% del territorio - non corrisponde a quello dell'economia e dell'occupazione.