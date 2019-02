Ciad, raid francesi contro libici armati

(ANSA) - PARIGI, 4 FEB - I caccia francesi dell'operazione Barkhane sono intervenuti ieri in Ciad, colpendo un gruppo armato giunto dalla Libia: è quanto annuncia lo Stato maggiore dell'esercito a Parigi. Una pattuglia di Mirage 2000, si è alzato in volo dalla base aerea di N'Djamena in sostegno alle forze armate del Ciad, per colpire, due volte, una colonna armata di 40 veicoli di tipo pickup in provenienza dalla Libia.

I raid francesi si sono svolti tra "Tibesti e l'Ennedi", quando il corteo aveva già percorso circa 400 chilometri sul territorio del Ciad. "Questo intervento - si legge in un tweet diffuso dallo Stato maggiore di Parigi - in risposta alla richiesta delle autorità del Ciad ha consentito di bloccare questo avanzamento ostile e disperdere la colonna".