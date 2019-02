Costa d'Avorio: Belgio accoglie Gbagbo

(ANSA) - BRUXELLES, 2 FEB - Il Belgio ha accettato la richiesta della Corte penale internazionale (Cpi) di accogliere l'ex presidente della Costa d'Avorio Laurent Gbagbo. Lo ha reso noto oggi all'agenzia Belga un portavoce del ministero degli Esteri.

Ieri la Cpi ha ordinato la libertà condizionata nei confronti di Gbagbo, che circa due settimane fa era stato assolto dall'accusa di aver perpetrato crimini di guerra per le violenze postelettorali nel Paese africano del 2010. "Il Belgio ha ricevuto una richiesta di cooperazione da parte della Corte per i legami familiari di Gbagbo nel nostro Paese", ha spiegato Karl Lagatie, portavoce del ministero degli Esteri.

"Il Belgio sostiene i tribunali penali internazionali e dunque abbiamo risposto positivamente a questa richiesta". Laurent Gbagbo dovrà tenersi a disposizione della Corte per tutta la durata dell'appello, ha precisato il ministero.