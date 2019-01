Tunisia: nasce nuovo polo centrista

(ANSAmed) - TUNISI, 28 GEN - Si è costituito in un partito politico il gruppo parlamentare "Coalizione nazionale", seconda forza in Parlamento con 44 deputati, dopo il partito islamico Ennhadha. L'annuncio è stato dato domenica in occasione di un grande meeting a Monastir, città natale del "Padre della Patria" Habib Bourguiba. Il nome della nuova formazione politica, capeggiata dall'attuale premier Youssef Chahed è "Tahia Tounes" (Viva Tunisia - Long Live Tunisia), e ha l'ambizione, secondo uno dei suoi leader Slim Azzabi, di riunire "tutta la famiglia modernista attorno a un nuovo progetto per ristabilire l'equilibrio sulla scena politica nazionale".