Somalia, uccisi 4 miliziani di Al Shabab

(ANSA) - JOHANNESBURG, 8 GEN - Le forze armate americane hanno detto oggi di avere ucciso quattro miliziani fondamentalisti Al Shabab in due raid aerei compiuti in Somalia.

Gli attacchi, precisa il comando delle forze Usa per l'Africa, sono avvenuti nei pressi di Baghdad. In un altro raid, domenica, erano stati uccisi sei miliziani Al Shabab vicino a Kheerow Sanle. Il comando americano afferma che nessun civile è stato ucciso o ferito negli attacchi.

Gli Usa hanno compiuto 47 raid aerei lo scorso anno in Somalia, dove gli Al Shabab, affiliati ad Al Qaeda, continuano a controllare vaste porzioni di territorio.