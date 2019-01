Sudan: governo, 19 morti e 800 arresti

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Almeno 19 persone sono morte e oltre 800 sono state arrestate in Sudan durante manifestazioni antigovernative in corso in tutto il Paese. Lo ha reso noto il ministro dell'Interno di Khartum citato dai media internazionali ma, secondo Amnesty le vittime sono 37.

"Il numero totale dei dimostranti arrestati è ora di 816", ha detto Ahmed Bilal Osman al parlamento. Si tratta del primo dato ufficiale fornito da quando, il 19 dicembre, sono scoppiate le proteste contro il carovita. (ANSA).