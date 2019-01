Congo: slitta annuncio risultati voto

(ANSA) - IL CAIRO, 3 GEN - Potrebbe slittare a dopo il 6 gennaio l'annuncio dei risultati delle elezioni presidenziali nella Repubblica democratica del Congo, considerate il primo regolare trasferimento democratico di potere nel grande Paese dell'Africa centrale. Il presidente della Commissione elettorale nazionale indipendente, Corneille Nangaa, ha dichiarato: "Facciamo del nostro meglio affinché si pubblichino i risultati il 6 gennaio. Ma se non ci si arriva, nessuno è tenuto a fare l'impossibile", riferisce il sito Jeune Afrique. La scadenza di domenica prossima era stata indicata dalla stessa Commissione martedì scorso, ma Nangaa ha ricordato che lo spoglio sta avvenendo "manualmente" nonostante il ricorso al voto elettronico e ad oggi è stato contato solo il 20% delle schede.

Le elezioni per determinare il successore del presidente Joseph Kabila - al potere nell'ex colonia belga da 17 anni, ma giunto al termine del suo secondo mandato già nel 2016 - sono state rinviate per tre volte