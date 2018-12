Congo: si attendono i risultati elezioni

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - La Repubblica Democratica del Congo aspetta i risultati delle elezioni presidenziali di ieri: la giornata è stata caratterizzata da violenti scontri in alcune parti del Paese e da ritardi che hanno provocato lunghe file in alcuni seggi: l'esito finale del voto è previsto tra una settimana.

Scontri si sono registrati nella provincia orientale di South Kivu, dove sono morti un poliziotto, un funzionario addetto alle urne e due civili: nonostante questo, il presidente uscente Joseph Kabila - al potere da 17 anni e accusato dall'opposizione di avere manipolato il voto a suo vantaggio - è apparso ieri sera sugli schermi tv per congratularsi con gli elettori per avere votato "in pace e con dignità".

Le elezioni avrebbero dovuto tenersi già due anni fa, ma sono state rinviate più volte, secondo funzionari di governo, per problemi logistici.