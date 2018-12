Congo, aperti seggi per le presidenziali

Si sono aperti questa mattina in Congo i seggi per le elezioni presidenziali posticipate che potrebbero portare al primo passaggio di potere pacifico e democratico del paese dell'Africa centrale.

Si temono tuttavia alcuni disordini dopo un decisone dell'ultimo minuto per impedire a circa 1 milione di persone di votare a causa di un'epidemia di virus Ebola nell'est. La decisione è stata ampiamente criticata come una minaccia alla credibilità dell'elezione.

I due principali candidati dell'opposizione, Martin Fayulu e Felix Tshisekedi, sfidando il delfino del presidente Joseph Kabila, l'ex ministro Emmanuel Ramazani Shadary. I 40 milioni di elettori registrati in Congo stanno utilizzando per la prima volta dispositivi elettronici touch screen, tra le preoccupazioni che i risultati potrebbero essere manipolati.

Diverse centinaia di giovani hanno inscenato un voto di protesta a Beni, una delle città del Congo dove le elezioni per eleggere il successore di Joseph Kabila, che nel resto del Paese si tengono oggi, sono state rinviate a marzo adducendo il pericolo costituito dall'epidemia di Ebola che affligge l'est del Paese africano. Prima di procedere alla votazione i giovani si sono lavati le mani, in segno di protezione contro il virus Ebola. Molti hanno cantato in swahili, "votare è un nostro diritto e nessuno può fermarci". "Crediamo che le nostre voci debbano essere ascoltate come quelle degli elettori di altre province, sono venuto a votare perché è un mio diritto e non un favore che mi fanno", ha detto Jacob Salamu, di 24 anni. "Non abbiamo l'Ebola, Kabila è peggio di Ebola", ha aggiunto Salamu.

Nel resto del Paese numerosi seggi sono ancora chiusi, una situazione che sta creando frustrazione tra le persone arrivate per votare, con molti che iniziano ad andare via. Quarantanove centri di voto sono ancora in attesa di liste elettorali, ha riferito il capo della commissione elettorale del Congo all'Associated Press.