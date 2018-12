Nigeria: morto ex presidente Shagari

(ANSA) - LAGOS, 29 DIC - L'ex presidente della Nigeria Shehu Shagari è morto all'età di 93 anni. Il suo mandato si svolse a cavallo tra gli anni '70 e '80, tra due governi militari, in un'era scossa da colpi di stato.

Shagari, salito al potere nel 1979, ebbe un rapporto ambivalente con i militari, che inizialmente lo favorirono ma lo trattennero poi in isolamento per tre anni dopo aver rovesciato il suo governo nel 1983, definito "inetto e corrotto".

L'attuale presidente della Nigeria Muhammadu Buhari, che proprio 35 anni fa fu l'uomo che soppiantò Shagari, si è detto in lutto per "la dipartita di un patriota, che ha servito la Nigeria con umiltà, integrità e diligenza".